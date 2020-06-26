تسجيل 158 إصابة جديدة بكورونا في الديوانية

2020/06/26 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

سجلت محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة المحافظة سجلت اليوم 158 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا".

وأمس الخميس، سجلت وزارة الصحة العراقية، أعلى حصيلتي وفيات واصابات يومية بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 39139، والوفيات 1437، بعد تسجيل 2437 إصابة جديدة بالفيروس، و 107 وفيات ناجمة عنه.

وبحسب بيان الوزارة ليوم أمس، فإن مجموع الإصابات بلغ "39139، ومجموع حالات الشفاء 18051، وعدد الراقدين الكلي 19651، بينهم 234 يرقدون في العناية المركزة، فيما بلغ مجموع الوفيات حتى اليوم 1437".

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