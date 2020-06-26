توضيح للمتقاعدين والموظفين بشأن مبلغ الاستقطاع من شركات الدفع الالكتروني

2020/06/26 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الدراجي، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن استق...





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