السعودية.. أول صلاة جمعة في مساجد مكة بعد تعليق 3 أشهر(صور)

2020/06/26 | 16:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أدّى عدد كبير من المصلين في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، أول صلاة جمعة، بعد رفع منع التجوال الكلي وعودة الصلوات في المساجد بالعاصمة المقدسة.وشهدت الجوامع والمساجد بمكة المكرمة، في أول صلاة جمعة، بعد تعليق دام نحو 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الجمعة، وسط […]

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