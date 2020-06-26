ديالى تعلن نتائج عمليتين استباقتين لتعقب داعش وتؤكد: تفجير معبر مائي مهم

2020/06/26 | 16:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف القيادي في الحشد العشائري احمد العزاوي، الجمعة، عن نتائج اثنين من العمليات الاستباقية لتعقب داعش في محوريين في جنوب وشمال شرق ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات امنية مشتركة نفذت عملية من محوريين في قاطع قرى جميل الخضير وشلباية الاولى في جنوب ناحية كنعان(20كم شرق بعقوبة) ما اسفر عن ضبط […]

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