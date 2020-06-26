ألواح طينية ـ ساسة شيعة على قاعدة الدكَمة والمعطف..!

2020/06/26 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم العجرش يخطىء من يعتقد أن الأمور ستسير وفقا لإرادة الشعب، أو أن مآلات الأحداث ستكون منسجمة مع مطالب المرجعية، بإصلاح العملية السياسية ومخرجاتها، عن طريق انتخابات مبكرة، ونظام انتخابي عادل، تجريه أياد نزيهة..فأي من هذه الآمال سوف لن يتحقق أبدا، لأن مجريات الأحداث ومعطياتها، لا تنسجم مع الأماني أبدا..تظاهرات تشرين من العام الماضي، […]

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