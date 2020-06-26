وفاة الفنان مناف طالب إثر إصابته بفيروس كورونا

2020/06/26 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نعت نقابة الفنانين، اليوم الجمعة، رحيل الفنان مناف طالب، بعد اصابته بفيروس كورونا.وذكرت النقابة في بيان، أنها تنعى “رحيل الفنان مناف طالب، والذي وافته المنية في تمام الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم الجمعة 26 حزيران، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان”.والفنان مناف طالب […]

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