2020/06/26 | 16:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية تعلن استقطاعات الدفع الالكتروني من رواتب المتقاعدين والحماية الاجتماعية والموظفيـن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 16:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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