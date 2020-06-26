التجارة: الكميات المسوقة من الحنطة تقترب من 4 ملايين طن

2020/06/26 | 16:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كد وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الجمعة، ان الكميات المسوقة من محصول الحنطة المحلية اقتربت من 4 ملايين طن.

وقال الجبوري في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان “الدعم الذي تقدمه الحكومة للفلاحين والمزارعين احد اسباب نجاح الموسم التسويقي وزيادة الكميات المسوقة”.

وأشار الى ان “حملة التسويق لمحصول الحنطة مازالت مستمرة في عدد من المحافظات”.

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