العراق يسجّل تراجعًا بإصابات كورونا مع قفزة كبيرة في حالات الوفاة

2020/06/26 | 16:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص ( 11920 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (500723 ) – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2054) أصابة في […]

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