العراق يسجّل 2054 اصابة جديدة بكورونا و122 حالة وفاة بالفيروس

2020/06/26 | 16:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، الموقف لإصابات كورونا في العراق.أدناه نص البيان: العهد نيوز الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص ( 11920 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق […]

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