الصحة تسجل 122 حالة وفاة و2054 اصابة جديدة بفيروس كورونا


الصحة تسجل 122 حالة وفاة و2054 اصابة جديدة بفيروس كورونا
2020/06/26 | 16:54 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.وجاء في بيان الوزارة انه تم فحص ( 11920 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (500723 )واشارت الى انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2054) أصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة   362بغداد / الكرخ     207مدينة الطب        62النجف الأشرف    112السليمانية           162  أربيل                30دهوك               3                كربلاء             67كركوك              61ديالى                56واسط                163  بابل                77              البصرة            110ميسان              215الديوانية             140ذي قار               117الأنبار              8نينوى              7  صلاح الدين        72المثنى                23- الشفاء:  808  حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   72  بغداد الكرخ     123      النجف           47السليمانية      2          أربيل          24دهوك         3      كركوك      35كربلاء        101ديالى          97  واسط          12البصرة       29ميسان         100  بابل           22  ذي قار        72الديوانية      42  الأنبار        10  نينوى       16صلاح الدين   1- الوفيات  122    حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة   25  بغداد الكرخ     10مدينة الطب      7  النجف           3السليمانية       15اربيل             1          كربلاء          5كركوك         8  ديالى            8  واسط          5البصرة        8ميسان        4بابل           2    الديوانية       7  ذي قار        11المثنى           1    صلاح الدين         2مجموع الأصابات :  41193مجموع حالات الشفاء : 18859الراقدين الكلي:      20775الراقدين في العناية المركزة: 247مجموع الوفيات:   1559

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