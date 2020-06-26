الصحة تسجل 122 حالة وفاة و2054 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/26 | 16:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.وجاء في بيان الوزارة انه تم فحص ( 11920 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (500723 )واشارت الى انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2054) أصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 362بغداد / الكرخ 207مدينة الطب 62النجف الأشرف 112السليمانية 162 أربيل 30دهوك 3 كربلاء 67كركوك 61ديالى 56واسط 163 بابل 77 البصرة 110ميسان 215الديوانية 140ذي قار 117الأنبار 8نينوى 7 صلاح الدين 72المثنى 23- الشفاء: 808 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 72 بغداد الكرخ 123 النجف 47السليمانية 2 أربيل 24دهوك 3 كركوك 35كربلاء 101ديالى 97 واسط 12البصرة 29ميسان 100 بابل 22 ذي قار 72الديوانية 42 الأنبار 10 نينوى 16صلاح الدين 1- الوفيات 122 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 25 بغداد الكرخ 10مدينة الطب 7 النجف 3السليمانية 15اربيل 1 كربلاء 5كركوك 8 ديالى 8 واسط 5البصرة 8ميسان 4بابل 2 الديوانية 7 ذي قار 11المثنى 1 صلاح الدين 2مجموع الأصابات : 41193مجموع حالات الشفاء : 18859الراقدين الكلي: 20775الراقدين في العناية المركزة: 247مجموع الوفيات: 1559

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