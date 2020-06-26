بالأرقام..المبالغ المحددة للإستقطاع من المتقاعدين والموظفين والحماية الاجتماعية

2020/06/26 | 16:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الدراجي، المبالغ المحددة للإستقطاع من المتقاعدين والموظفين والحماية الاجتماعية خلال تسلم رواتبهم من شركات بطاقة الدفع الإلكتروني.وقال الدراجي في بيان "على المتقاعدين ورواتب الحماية الاجتماعية والموظفون من الدرجة الخامسة الى الدرجة العاشرة، يرجى الانتباه الى الاستقطاعات التي يتم استقطاعها من رواتبهم من قبل شركات بطاقة الدفع الإلكتروني حيث يجب ان لاتزيد عن المقرر في تعليمات البنك المركزي والذي هو 6 بالألف ( 0,6%) من الراتب".وأضاف انه "وفي حالة إستقطاع أكثر من النسبة المقررة فاننا مستعدون للمساعدة في تقديم شكوى جماعية ضد هذه الشركات في المحاكم المختصة لإجبارها على الالتزام بالتعليمات على ان يقدم كل شخص مغبون الوصل الخاص براتبه والاستقطاع واسمه الثلاثي وعنوان السكن ورقم الهاتف".وبين الدراجي نسبة الاستقطاع للشركات بحسب مبلغ الراتب، وكالآتي:اذا كان الراتب أقل من 400 الف دينار يكون الاستقطاع من شركات الدفع الالكتروني 2000 دينار.400 الف دينار 2500 دينار450 الف دينار 2750 دينار500 الف دينار 3000 دينار600 الف دينار 3600 دينار700 الف دينار 4200 دينار800 الف دينار 4800 دينار900 الف دينار 5400 دينارمليون دينار 6000 دينار.

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