خطيب جمعة النجف: أحدث امس ببغداد سابقة خطيرة

2020/06/26 | 16:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر امام وخطيب جمعة النجف الاشرف في العراق، صدر الدين القبانجي ، ان اعتقال ابناء الحشد الشعبي سابقة خطيرة وغير مقبولة ، وفيما اشار الى ان الحشد قد ...

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