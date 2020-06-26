2020/06/26 | 17:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر : الجمع بين السلطة و المقاومة تهديد خطير للدولة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر : الجمع بين السلطة و المقاومة تهديد خطير للدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).