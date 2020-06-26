وفاة الفنان مناف طالب.. ماذا تعرف عنه؟

2020/06/26 | 17:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرنعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان مناف طالب، الذي وافته المنية عصر اليوم.

ومن المسرح انتقل مناف طالب إلى التلفزيون وكان أول عمل له أوائل السبعينيات برنامج "أريد أبرد كلبي" إعداد وأخراج الفنان حامد الأطرقجي

قالت النقابة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مناف طالب والذي وافته المنية في تمام الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم الجمعة ٢٦ حزيران/يونيو سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".

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والفنان مناف طالب المولود عام 1940 في مدينة الكوت، أحب التمثيل مبكرًا، وقد دفعه هذا الحب إلى الالتحاق بمعهد الفنون الجميلة، وبعدها تخرج من قسم التمثيل عام 1965 وأصبح مشرفًا فنيًا في تربية مدينته الكوت ومن ثم انتقل إلى ديالى ليمارس ذات المهنة.

وفي عام 1973 تلقى دعوة من الفرقة الوطنية للتمثيل التي كان أسسها الفنان حقي الشبلي عام 1968 ليكون أحد أعضائها، وكانت أول مشاركة له مع الفرقة من خلال مسرحية "نشيد الأرض" تأليف الفنان بدري حسون فريد وأخراج الفنان محسن العزاوي.

ومن المسرح، انتقل الى التلفزيون وكان أول عمل له اوائل السبعينبات برنامج "أريد أبرد كلبي" إعداد وأخراج الفنان حامد الأطرقجي .

في عام 2006 غادر العراق مثل غيرة من الفنانين الذين تركوا البلاد بسبب أعمال العنف واستقر في سوريا ـ بحسب النقابة ـ ليواصل عطاءه الفني حيث شارك في أغلب المسلسلات التلفزيونية التي أنجزت هناك منها: سارة خاتون، والمجهول، ومطلوب زوجة حالًا، وجر السلالم، وآخر أيام الصيف، والرصافي، وعش المجانين، وحب في الهند، ورائحة العاقول، وآخرها مسلسل المعتقل "نكرة السلمان" الذي يتحدث عن معاناة السجناء السياسين والفترة العصيبة التي مر بها العراق، كما له مشاركات في العديد من المسرحيات التي قدمت على خشبة المسارح في دمشق فضلًا عن أخراج عملين مسرحيين.

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