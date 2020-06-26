العراق: اعتقال 13 عنصرا من

2020/06/26 | 17:06 - المصدر: فرانس 24

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اعتقل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ليل الخميس 13 عنصرا من فصيل موال لإيران وفي حوزتهم صواريخ معدة للإطلاق من منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.



وقال مصدر حكومي عراقي إنهم ينتمون إلى فصيل "كتائب حزب الله" الذي تتهمه واشنطن باستهداف جنودها وموظفيها في العراق.



واستهدف عدد كبير من الهجمات الصاروخية منذ نهاية العام 2019 المنشآت العراقية التي تستضيف دبلوماسيين وجنودا أجانب منها ست هجمات خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

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