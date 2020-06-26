2020/06/26 | 17:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن الاستقطاعات المجهولة في رواتب المتقاعدين: هذا ما عليكم فعله! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 17:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الاستقطاعات المجهولة في رواتب المتقاعدين: هذا ما عليكم فعله!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الاستقطاعات المجهولة في رواتب المتقاعدين: هذا ما عليكم فعله!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).