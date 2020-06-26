2020/06/26 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الصحة: تسجيل 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا و122 حالة وفاة و808 حالات شفاء في عموم العراق

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