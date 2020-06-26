جبهة الإنقاذ تعلن دعمها مهمة قوات مكافحة الإرهاب وتصفها بالمهمة الوطنية

2020/06/26 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت جبهة الإنقاذ والتنمية، تأييدها لما وصفته بالمهمة الوطنية التي انجزتها قوات مكافحة الإرهاب، والمتمثلة بملاحقة مطلقي الصواريخ على مقرات الدولة والمعسكرات والسفارات والمنشآت.

وأكدت الجبهة في بيان، تؤمن بأن سلطة الدولة لا يمكن أن تُجزأ، وان القرار ينبغي أن يكون مركزيا، لأن من غير الجائز أو المقبول تحت أي ظرف، أن يُسمح لأية جهة تدعي انتماءها للدولة، بأن تمارس أعمالا مضادة تستهدف هيبة الدولة وسيادتها، وان تتجاوز على القانون، مبينة ان الشعب العراقي يدرك جيدا المعاني العميقة لأية محاولة من محاولات اضعاف الدولة، لصالح أجندات لا تتفق مع مصالحه.

وأضافت الجبهة في بيانها، انها دأبت على المطالبة المستمرة بحصر السلاح، ومواجهة الفصائل المسلحة المنفلتة، لأن ذلك مرتبط بشكل مباشر بالفساد والتهريب والإرهاب، وهو أمر لا يستقيم حسب البيان، مع الأهداف الشرعية في بناء الوطن والنهوض بوضعه العام وتفكيك مشاكله، لافتة الى ان حل المشاكل والأزمات، والبحث عن الاستقرار، ينبغي ألا يكون بوابة لإطالة عمر تلك الجماعات المنفلتة.

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