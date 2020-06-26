صحة ذي قار تصدر بيانا بشأن الاعتداء على الكادر الطبي في مستشفى الحسين

2020/06/26 | 17:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدرت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بيانا بشأن الاعتداء على الكادر الطبي في مستشفى الحسين.وقالت الدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنها “تستنكر الاعتداء السافر الذي حصل على الكادر الطبي في مستشفى الحسين التعليمي اثناء تأديتهم واجبهم المقدس”.واضاف البيان أن “الدائرة تدين هذه التصرفات الآثمة في الوقت الذي تقدم […]

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