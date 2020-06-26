الصحة تعلن تسجيل 2054 اصابة جديدة بكورونا وتكشف عدد الاصابات والوفيات الكلي بالعراق

2020/06/26 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد البوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، 26 حزيران، 2020، تسجيل 2054 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما كشفت عن مجمل الاصابات والوفيات في عموم مناطق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق انه "تم فحص ( 11920 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (500723 )".

وتابعت "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2054) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 362، بغداد / الكرخ 207، مدينة الطب 62، النجف الأشرف 112، السليمانية 162 ، أربيل 30 ، دهوك 3 ، كربلاء 67، كركوك 61 ، ديالى 56 ، واسط 163 ، بابل 77 ، البصرة 110 ميسان 215، الديوانية 140 ، ذي قار 117، الأنبار 8 ، نينوى 7 ، صلاح الدين 72 ، المثنى 23".

واضافت البيان ان "- الشفاء: 808 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 72 ، بغداد الكرخ 123 ، النجف 47 ، السليمانية 2 ، أربيل 24 ، دهوك 3 ، كركوك 35، كربلاء 101 ، ديالى 97 ، واسط 12، البصرة 29 ، ميسان 100 ، بابل 22 ، ذي قار 72 ،الديوانية 42 ، الأنبار 10 ، نينوى 16، صلاح الدين 1".

وجاء في الموقف ايضا ان "الوفيات بالفيروس بلغت 122 حالة وكما يلي :، بغداد الرصافة 25 ، بغداد الكرخ 10 ، مدينة الطب 7 ، النجف 3 ، السليمانية 15 ، اربيل 1 ، كربلاء 5، كركوك 8 ، ديالى 8 ،واسط 5 ، البصرة 8 ، ميسان 4، بابل 2 ، الديوانية 7 ، ذي قار 11 ، المثنى 1 ، صلاح الدين 2".

وبذلك يكون "مجموع الأصابات : 41193، مجموع حالات الشفاء : 18859، الراقدين الكلي: 20775، الراقدين في العناية المركزة: 247 ، مجموع الوفيات: 1559".

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