منظمة الصحة العالمية تكشف عن أبرز لقاح مرشح ضد كورونا

2020/06/26 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن اللقاح المرشح الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا هو "على الأرجح" اللقاح الرائد والأكثر تقدما في العالم حاليا.

وأوضح كبير علماء المنظمة أن لقاح شركة "مودرنا" مرشح أيضا، مضيفا أنه "ليس بعيدا" عن مرحلة التقدم التي وصل إليها لقاح "أسترازينيكا".

وأضاف أن المنظمة تجري حاليا مفاوضات مع عدد من الشركات الصينية المصنّعة للأدوية بشأن لقاحات محتملة لـ"كوفيد-19".

يذكر أن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وقعت عقدا مع شركة "أسترازينيكا" لإنتاج لقاح ناجح ضد فيروس كورونا.

ولفت إلى أن اللقاح تم تطويره بفضل الدراسات التي أجرتها جامعة أوكسفورد، لافتا إلى أن إنتاجه سيجري بمشاركة الجانب الإيطالي.

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بغداد البوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، 26 حزيران، 2020، تسجيل 2054 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما كشفت عن مجمل الاصابات والوفيات في عموم مناطق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس

بغداد اليوم- ذي قار

اصدرت دائرة صحة محافظة ذي قار، الجمعة، بيانا بشأن الاعتداء على الكادر الطبي في مستشفى الحسين.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تستنكر الاعتداء السافر الذي حصل على الكادر الطبي في مستشفى الحسين التعليمي ا

بغداد اليوم _ الديوانية

سجلت محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة المحافظة سجلت اليوم 158 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا".

وأمس الخميس، سجل

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