صحة ذي قار تصدر بيانا بشأن الاعتداء على الكادر الطبي في مستشفى الحسين

2020/06/26 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

اصدرت دائرة صحة محافظة ذي قار، الجمعة، بيانا بشأن الاعتداء على الكادر الطبي في مستشفى الحسين.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تستنكر الاعتداء السافر الذي حصل على الكادر الطبي في مستشفى الحسين التعليمي اثناء تأديتهم واجبهم المقدس".

واضاف البيان أن "الدائرة تدين هذه التصرفات الآثمة في الوقت الذي تقدم فيه الملاكات الطبية والتمريضية والادارية خدماتها بشكل متواصل لخدمة كافة المرضى المصابين بفايروس كورونا وعلى مدار الساعة كما تؤكد انها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق المعتدين على ملاكاتها الطبية ".

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بغداد البوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، 26 حزيران، 2020، تسجيل 2054 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما كشفت عن مجمل الاصابات والوفيات في عموم مناطق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس

بغداد اليوم - متابعة

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن اللقاح المرشح الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا هو "على الأرجح" اللقاح الرائد والأكثر تقدما في العالم حاليا.

وأوضح كبير علماء المنظمة أن لقاح شرك

بغداد اليوم _ الديوانية

سجلت محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة المحافظة سجلت اليوم 158 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا".

وأمس الخميس، سجل

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