الكشف عن اخر مستجدات ملعب كركوك الأولمبي

2020/06/26 | 17:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الجمعة، اخر مستجدات سير الاعمال في ملعب كركوك الأولمبي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “وزارة الشباب والرياضة، تتابع سير الاعمال في ملعب كركوك الاولمبي سعة 25 الف متفرج من خلال دائرة الشؤون الفنية والهندسية ومكتب المهندس المقيم للملعب، وذلك للاطلاع على اخر الاعمال المنفذة من قبل […]

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