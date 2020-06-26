المسعودي: ورقة الإصلاح الشاملة ستوفر 20 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية

2020/06/26 | 17:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس النواب النائب رياض المسعودي، عن إمكانية توفير أكثر من عشرين مليار دولار من الإيرادات غير النفطية، من خلال ورقة الإصلاح الشاملة التي تعتزم الحكومة إعدادها.

وأوضح المسعودي في تصريح، ان ورقة الاصلاح الشاملة المؤمل وصولها إلى البرلمان خلال ستين يوماً، تهدف لإعداد استراتيجية متكاملة باتجاه التنمية الحقيقية للمشاريع الصناعية والزراعية، بالإضافة الى تنمية قطاع الاتصالات، مبينا ان مجلس النواب صوت على قانون الاقتراض، بسبب عدم وجود بديل عنه في الوقت الحالي، لكنه اشترط على الحكومة الإيفاء بإعداد ورقة الإصلاحات الحكومية، مقابل التصويت على القانون.

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