اكتشاف سلاح مبيد لفيروس كورونا

2020/06/26 | 17:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية اكتشف علماء من المختبر الوطني للأمراض المعدية بجامعة بوسطن أن الأشعة فوق البنفسجية من مصابيح خاصة يمكن أن تدمر بسرعة فيروس كورونا.وأوضح أنتوني غريفيث، أحد معدي الدراسة، أن الخبراء عالجوا المواد الملوثة بالفيروس، بواسطة جرعات مختلفة من الأشعة فوق البنفسجية، وتوصلوا إلى معرفة مقدار الإشعاع اللازم لتحييد الفيروس.وتبيّن أن انتشار فيروس كورونا انخفض عند جرعة 5 مللي جول لكل سم 2، بنسبة 99٪ في ست ثوان، وحين جرت زيادة الجرعة إلى 22 ميغا جول لكل 2 سم، اختفى الفيروس تماما في 25 ثانية .يذكر أن علماء فرنسيين حددوا في أبريل الماضي درجة حرارة مقتل فيروس كورونا، وتجري عمليات التطهير في معظم المختبرات عن طريق رفع درجات حرارة المواد إلى 60 درجة لمدة ساعة، وتبين أن هذا لا يكفي لتدمير فيروس كورونا “سارس–كوف–2” بشكل كامل.

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