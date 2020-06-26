نجدة بغداد: القبض على شخص يحمل مواد مخدرة

2020/06/26 | 17:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، عن تمكن دوريات نجدة حي الجامعة، من القبض على شخص يحمل مواد مخدرة نوع "كرستال" ضمن منطقة الخط السريع الدولي.

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