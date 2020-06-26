الذراع الهولندية لـ”إير فرانس” تحصل على حزمة إنقاذ من الحكومة بقيمة 3.4 مليار يورو

2020/06/26 | 17:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة إنها ستقدم دعما بقيمة 3.4 مليار يورو (3.8 مليار دولار) إلى الذراع الهولندية لإير فرانس كيه.إل.إم، لتضع حدا لأشهر من الجدل مع فرنسا بشأن الدور الذي يتعين على كل دولة أن تضطلع به في صفقة الإنقاذ بسبب فيروس كورونا.ووفقا لرويترز؛ يأتي التحرك بعد أن أعلنت باريس […]

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