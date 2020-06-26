2020/06/26 | 17:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الجمعة، بياناً بشأن ما حدث أمس في بغداد، بعد مداهمة قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب مقر لواء 45 للحشد الشعبي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هو موقف العمليات المشتركة من أحداث أمس في بغداد؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هو موقف العمليات المشتركة من أحداث أمس في بغداد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).