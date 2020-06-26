مصدر بالحشد يكشف تفاصيل أحداث بغداد ليلة أمس

2020/06/26 | 18:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر في قيادة قوات الحشد الشعبي ان قوة امنية تابعة لمكافحة الارهاب قامت بمداهمة مقر الحشد الشعبي جنوب بغداد بعد حصولها على معلومات مزيفة حول ان ا...

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