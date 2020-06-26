أطباء ذي قار يعلقون عملهم بسبب الاعتداءات المتكررة

2020/06/26 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن نقيب الأطباء عبد الأمير الشمري عن تعليق عمل الأطباء في محافظة ذي قار بسبب الاعتداءات المتكررة عليهم .وقال الشمري في بيان،اليوم الجمعة “نعلن تعليق عمل الأطباء في المحافظة لحين ضبط الأمن وضمان سلامة الاطباء والكوادر الطبية”.وأوضح ان ذلك يأتي “بسبب الاعتداءات المتكررة على الأطباء في محافظة ذي قار وآخرها ماجرى اليوم […]

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