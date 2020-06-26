منافذ العراق تنخر جسد الدولة.. ضبط عملية تهريب حيوانات نادرة(صورة)

2020/06/26 | 18:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ضبطت قوه من استخبارات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة كمية من المواد المخدرة قرابة النصف كليو غرام وعدد من طيور النعامة.وقالت القيادة في بيان تلقته “يس عراق”، ان العملية جاءت وفق معلومات استخباراتية تم من خلالها نصب كمين في قاطع امرية حرس حدود السواحل (كوت عكاب) بواسطه زورق ايراني.واضاف البيان […]

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