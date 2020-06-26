2020/06/26 | 18:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت الفرقة السابعة في الجيش العراقي، اليوم الجمعة، عن اعتقال “ارهابي” قام بتفجير منازل في هيت بمحافظة الانبار.وقالت الفرقة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إنه “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة، تمكن الفوج الثالث لواء المشاة ٢٩ من الفرقة ذاتها وبالتنسيق مع مفرزة من مكتب الامن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تعلن اعتقال “إرهابي” قام بتفجير منازل في هيت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تعلن اعتقال “إرهابي” قام بتفجير منازل في هيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).