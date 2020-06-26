تركيا تفرج عن عشرات المهاجرين من اقليم كوردستان المعتقلين لديها

2020/06/26 | 18:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة "القمة" المعنية بشؤون اللاجئين والنازحين في العراق يوم الجمعة عن اطلاق السلطات التركية سراح عشرات المهاجرين من اقليم كوردستان المعتقلين في مراكز الحبس في تلك البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، ان قرابة 30 مهاجرا من اهالي اقليم كوردستان ولغرض السفر الى اوربا تم حبسهم في مدينة "وان" لمدة شهرين.

واوضحت انه بجهود ممثلها في تركيا وبالتعاون مع سفير العراق لدى هذا البلد افرجت السلطات التركية عن المهاجرين.

وتابع المؤسسة في بيانها انه جرت الترتيبات اللازمة لإعادة اولئك المهاجرين المفرج عنهم الى الاقليم عبر منفذ ابراهيم الخليل الحدودي الدولي.

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