2020/06/26 | 18:37 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عواد للمربد: الاهمال وسوء ادارة صحة البصرة يتسبب بزيادة الاصابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عواد للمربد: الاهمال وسوء ادارة صحة البصرة يتسبب بزيادة الاصابات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عواد للمربد: الاهمال وسوء ادارة صحة البصرة يتسبب بزيادة الاصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).