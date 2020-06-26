الصحة العالمية تعلن عن لقاح كورونا “الأكثر سبقا في العالم”

2020/06/26 | 18:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية الجمعة إن لقاحا تطوره شركة أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا هو على الأرجح الأكثر سبقا في العالم وأكثر اللقاحات التي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.وتطور شركة أسترازينيكا لقاحا تم إنتاجه في مختبرات جامعة أوكسفورد الطبية في المملكة المتحدة.وقالت سمية سواميناثان إن لقاحا تطوره شركة مودرنا ليس […]

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