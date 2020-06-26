2020/06/26 | 18:39 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار.. اعتقال معتدين على الملاكات الطبية ومطالبات نيابية باجراء يليق بالجيش الابيض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 18:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. اعتقال معتدين على الملاكات الطبية ومطالبات نيابية باجراء يليق بالجيش الابيض) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. اعتقال معتدين على الملاكات الطبية ومطالبات نيابية باجراء يليق بالجيش الابيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).