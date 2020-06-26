نقابة الفنانين تنعى الفنان مناف طالب

2020/06/26 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نعت نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مناف طالب والذي وافته المنية في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة ٢٦ حزيران.والفنان مناف طالب من مواليد عام 1940 في مدينة الكوت، أحب التمثيل مبكراً وقد دفعه هذا الحب الى الالتحاق بمعهد الفنون الجميلة، وبعدها تخرج من قسم التمثيل عام 1965 اصبح مشرفا فنيا في […]

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