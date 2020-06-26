عضو بالاقتصادية النيابية: العراق بحاجة إلى استقطاب الشركات الأجنبية وتوفير بيئة آمنة لها

2020/06/26 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر، الجمعة (26 حزيران 2020) أن رأس المال العربي أو الأجنبي بحاجة إلى بيئة أمنة من أجل استثمار أمواله في العراق.

وقالت شاكر في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إن "أغلب رؤوس الاموال جبناء يخشون على أموالهم، لذلك أينما ما حل الأمن يحل رأس المال".





وبينت أن "العراق بحاجة إلى استقطاب الشركات العربية والاجنبية وتوفير البيئة الامنة لها وتسهيل الاجراءات كافة، من أجل الاستثمار في البلاد".





وأوضحت أن "دخول تلك الشركات الاستثمارية للعمل في العراق، سيسهم في تخفيض نسب البطالة المرتفعة وتشغيل أكبر قدر ممكن من الخريجين والعاطلين".

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