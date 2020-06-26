القوات التركية تيسطر على 60 قرية بمحافظة دهوك

2020/06/26 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

أفاد مدير ناحية دركاري بدهوك ، ازيرفان موسى ، اليوم الجمعة، بأن القوات الخاضة التركية تيسطر منذ الصباح على 60 قرية في المحافظة".

وقال زيرفان موسى، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات التركيه الخاصة سيطرت على الجزء الاعلى لمرتفعات جبل خامتير وباتت تسيطر فعليا على 30 قرىیة، منها شرانش واف كيزي وكلي مجولي وشرانش وغيرها".

ونفذ الجيش التركي اليوم الجمعة، عملية إنزال على قمة جبل خامتير شمال شرق قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك شمال العراق، واشتبك مع عناصر من "حزب العمال".

وقام الجيش التركي بعملية الإنزال بواسطة الطائرات المروحية على الجبل، وقام بنشر نقاط عسكرية هناك وبات يشرف على عدد من القرى.

وأفادت شبكة "رووداو" الإعلامية بأن اشتباكات اندلعت بين مقاتلين من "حزب العمال" الكردستاني والجيش التركي، في قرية شمال شرقي قضاء زاخو في إقليم كردستان.

وأضاف أن اشتباكا اندلع في قرية شرانش التابعة لناحية دركار في زاخو بين مقاتلين من حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي.

وأشارت الشبكة إلى أن القوات البرية التركية مدعومة بالمدفعية والطائرات هاجمت قواعد "حزب العمال" الكردستاني، مضيفة أن الطائرات الحربية التركية تحلق فوق المنطقة.

وبدأت تركيا منذ 14 يونيو 2020 عملية عسكرية تستهدف مقاتلي "حزب العمال" الكردستاني، وتقول تركيا إن العملية هي رد على تصاعد وتيرة العمليات المسلحة التي تستهدف مواقع الجيش التركي على حدودها مع العراق.

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