عضو بالامن النيابية يكشف عن اتفاق  امني لإعادة آلاف الاسر النازحة بين ديالى وصلاح الدين

2020/06/26 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة، عن اتفاق امني شامل لإ...





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