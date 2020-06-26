 مقتل عنصرين من “قسد” برصاص مجهولين بريف دير الزور شرقي سوريا

2020/06/26 | 18:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت)- لقي إثنان من عناصر #قوات_سوريا _الديمقراطية حتفهما، مساء أمس الخميس، جراء هجوم بالرصاص نفذه مسلحون مجهولون في ريف دير الزور الشرقي، والذي يشهد حوادث مماثلة بين الحين والآخر.وقال مراسل (الحل نت):…

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