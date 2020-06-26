حتمية الموت وعلاقته بالاستحقاق الحتمي - عباس علي العلي

2020/06/26 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي بالكينونة القدرية التي مفاتيحها ورموزها عند الله بين أشاءته وإمضاءها على نحو التكييف والتكوين يكمن سر فهم قدرية الموت وزمنية الاستحقاق وأسلوبية التحصيل، دون أن يكون ذلك منفكا أصلا عن أوليات النشأة وقوانينها وأجلها المسمى وكل ذلك يرتبط برابط واحد هو قضية قد تبدو للقارئ خارج موضوع البحث ولا صلة بينهما، ألا وهي قضية الإثبات والنفي الأساسية ومدارها خارج الوجود الشيئي وخارج قوانينها وإن كانت الأخيرة تج ......





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