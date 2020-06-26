أنا وإقامتي الجبرية الكورونية وحرمان الكهرباء - جواد كاظم غلوم

2020/06/26 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_كاظم_غلوم " نعيم الكهرباء الغائب عني في جحيم الإقامة الجبرية بسبب الكورونا السافلة "اعترف -- دون أن أكون مفاخرا أحدا -- بأنني قد أكون من القلّة القليلة جدا من المحظوظين في بلاد مابين النهرين أو قل القهرين -- وسيان هذان الاسمان -- ممن لم يتأثروا بهموم الكهرباء وانقطاعاتها وشجونها في عراق الحضارات والمرارات معا مذ حللت في ارضي العام /2004 بعد غربة طويلة في المنافي البعيدة والقريبة .



لم انشغل بتصر ......





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