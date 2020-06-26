استمرار قطع اهم طرق كردستان مع ديالى لليوم الثاني على التوالي بسبب” بؤرة كورونا”

2020/06/26 | 18:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، استمرار قطع اهم طرق كردستان مع المحافظة بسبب اكتشاف بؤرة لفيروس كورونا.وقال مدير ناحية قره تبة وصفي التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” طريق طريق ديالى- كلار والذي يعد من اهم الطرق البرية بين المحافظة واقليم كردستان مغلق لليوم الثاني امام مرور المركبات والاشخاص لاي سبب […]

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