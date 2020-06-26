نائب يحذر من انهيار الوضع الصحي في ميسان بسبب كورونا

2020/06/26 | 18:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان حذر عضو كتلة سائرون في البرلمان عن محافظة ميسان النائب " علي سعدون اللامي " من انهيار الوضع الصحي وفقدان السيطرة في المحافظة بعد ارتفاع عدد الأصابات غير المسبوق .وقال " اللامي " بان الموقف الوبائي من جراء تفشي وباء فيروس كورونا ، خطير جدا وارقام الإصابات مخيفة ، مطالباً ، خلية الأزمة في ميسان بان يكون حظر التجوال فعليا واكثر صرامة .وانتقد " آلية تطبيق الحظر طلية الفترة الماضية والتي سمحت للأسواق وعيادات الاطباء بالعمل مع كثرة الاستثناءات التي تسببت بالنتائج الحالية ، داعياً، خلية الأزمة والجهات الأمنية إلى فرض حظر شامل لمدة أسبوع لتقليل التلامس و الاختلاط .وأكد " اللامي " ضرورة عمل خلية الأزمة بجدية و اتخاذ إلاجراءات التي تسهم في حماية أرواح المواطنين فوراً ، مبينا ان أي جهه لا تؤدي واجبها بالشكل الصحيح سنطالب بإقالتها داعيا الحكومة المركزية ان ترسل لجان طبية مختصة إلى ميسان بعد زيادة الإصابات .

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