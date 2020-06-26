الحكمة: ندعم خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية وتصحيح المسارات الاقتصادية

2020/06/26 | 18:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكد عضو مجلس النواب النائب عن تيار الحكمة الوطني حسن فدعم، أن الإصلاحات يجب أن تشمل السجناء السياسيين ورواتب المسؤولين والنظام المباد. وقال فدعم اليوم الجمعة: إن "تيار الحكمة الوطني يؤيد أي خطوات إصلاحية من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وتصحيح المسارات الاقتصادية"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوات تتحقق من خلال إجراءات وبرامج استراتيجية لإصلاح الوضع الاقتصادي والخدمي في البلاد".وأضاف، أن "الإصلاحات الحكومية بحاجة إلى تعديل عدد من القوانين، أبرزها السجناء السياسيين وسلم رواتب كبار المسؤولين وأزلام النظام المباد، وبما يتعلق بحقوق الكرد والصحوات وغيرها".وكان مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق، صدور الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء واقتصارها على شخص واحد فقط، لا يتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولا يوجد لديه أي راتب من الدولة".

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