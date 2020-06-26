خطوات الكاظمي بدأت..وسلطة الدولة وهيبتها أمام الإختبار!!

2020/06/26 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب خطوات جريئة وموفقة ، أقدم عليها رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، في أيام قلائل، تشكل من وجهة نظر مراقبين وقطاعات شعبية عراقية عريضة، انها أول علامات الاختبار لفرض سلطة الدولة وهيبتها، وإعادة القانون الى مساره والعدالة الى مجراها!! أجل..قالها الكاظمي أمام الإعلاميين يوم الخميس، ورددها اكثر من مرة قبل أيام، هو أنه لابد […]

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