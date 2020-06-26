ارتفاع جديد بوفيات كورونا في العراق

2020/06/26 | 19:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، 122 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو الرقم الأعلى منذ ظهور الفيروس في العراق....

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