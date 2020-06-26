مصادر للعهد: الكاظمي يأمر بإطلاق سراح معتقلي الحشد + صور

2020/06/26 | 19:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد موقع العهد الخبري نقلا عن مصادر أمنية، الجمعة، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إعتذر من قيادات الحشد الشعبي عن حادثة اعتقال عدد من منتسبي الحشد ا...

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